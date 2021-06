In riferimento alla notizia riportata riguardo le quattro persone fermate dalla polizia (Massimo Verrano, Carmine Nocerino, Francesco Cannola e C.B.) si chiarisce che le quattro persone sono state soltanto ascoltate come persone informate dei fatti e subito rilasciate. Pertanto non risultano nemmeno formalmente indagate nè c’è un quinto uomo ricercato.

