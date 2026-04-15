“Quarto, tra sicurezza e sviluppo”: giovedì 16 aprile incontro pubblico al Comune di Quarto

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Sarà presentato giovedì 16 aprile alle ore 18.00 nell’Aula consiliare di piazzale Europa dal sindaco di Quarto, Avvocato Antonio Sabino, l’accordo tra il Comune flegreo e l’Arciconfraternita dei Pellegrini per la realizzazione sul territorio di due importanti progetti: la costruzione della nuova sede della Tenenza dell’Arma dei carabinieri e l’avvio del progetto per la Cittadella dello studentato sociale universitario. Una collaborazione istituzionale importante con l’obiettivo della lotta alla camorra, attraverso l’azione delle forze dell’ordine ma anche attraverso la lotta alla povertà educativa. Un tema, quest’ultimo, molto caro alla Arcidiocesi di Napoli che sarà presente all’incontro con monsignor Gennaro Matino (ProVicario generale dell’Arcidiocesi e vicepresidente di ETS Chiesa di Napoli) e con il Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Gianni Cacace. All’incontro, moderato dal dottorGennaro Pagano dell’ETS Chiesa di Napoli, parteciperanno anche il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Napoli, generale Biagio Storniolo, il Rettore dell’Università Federico II, professor Matteo Lorito, il professor Michelangelo Russo della Federico II e il presidente del Consiglio comunale di Quarto, Giovanni De Vivo.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati alla città i due importanti progetti di riqualificazione socio-urbanistica del territorio di Quarto.