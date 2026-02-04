PUBBLICITÀ
Quelle parole scritte per amore: il post di Jlenia che oggi pesa come una condanna

Jlenia Musella
Ha valcato i confini nazionali la notizia dell’assassinio nelle scorse ore di Jlenia Musella, 22 anni, nel rione Conocal di Ponticelli, uccisa al termine di una lite domestica. A colpirla a morte con una coltellata alla schiena è stato il fratello Giuseppe, con cui viveva nella stessa abitazione di edilizia popolare.

C’è un post, tra i tanti lasciati sui social da Jlenia Musella, che oggi assume un peso insopportabile. È quello dedicato al fratello Giuseppe per il suo diciassettesimo compleanno. Parole di affetto, di gratitudine, di riconoscenza assoluta: “Sei il mio posto nel mondo”.

Un messaggio che racconta molto più di un semplice legame familiare. Racconta una ragazza che, nonostante la giovane età, aveva costruito la propria sicurezza emotiva su un rapporto totalizzante, quasi esclusivo. Un legame che oggi, alla luce dei fatti, appare fragile, carico di tensioni .

Rileggere oggi quelle frasi significa confrontarsi con la distanza abissale tra l’amore dichiarato e la violenza esplosa. Un contrasto che rende la morte di Jlenia ancora più crudele e incomprensibile.

