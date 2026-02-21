Raccolte fondi false per Domenico, l’avvocato: “Ci sono truffatori in azione”

PUBBLICITÀ

Legale della famiglia, Francesco Petruzzi. “Il momento è difficile, però ci stanno segnalando delle pagine dove chiedono soldi, ci sono degli iban per Domenico, chiedono bonifici su determinati iban: noi lunedì ci recheremo da un notaio per creare un comitato per la costituzione di una fondazione”. A dirlo ai giornalisti è Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia di Domenico Caliendo il bambino di due anni ricoverato al Monaldi e morto questa mattina dopo quasi due mesi di agonia per un trapianto sbagliato.

“Apriremo – aggiunge – un conto corrente dedicato e daremo una notizia ufficiale. Vi prego non fate bonifici. Ci sono dei truffatori in azione, proprio in questi momenti stanno mandando messaggi ovunque, io chiederò aiuto alla polizia postale perché purtroppo le persone sensibilizzate da questa vicenda possono essere truffate e dobbiamo evitare che il nome di Domenico possa essere sporcato”.

Le esequie, aggiunge ancora il legale, potrebbero tenersi tra giovedì e venerdì. “La salma – spiega Petruzzi – sarà trasferita all’obitorio, prima ancora dell’autopsia andrà individuato il collegio della procura, tra medico legale e specialisti per gli accertamenti tecnici irripetibili. Utilizziamo questi termini, non parliamo di autopsia – ha aggiunto – il sequestro del cuore? La Procura lo decide, come difesa noi lo abbiamo chiesto”. Dal punto di vista giudiziario, conclude l’avvocato,“i nostri prossimi passi saranno andare a capire lunedì mattina con che modalità si svolgerà l’accertamento tecnico irripetibile non è chiaro se sarà fatto dalla procura o dall’ufficio gip”.