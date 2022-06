Via con gioielli d’oro e soldi in contanti, preso un 21enne delle Case Nuove. Raffaele Campanile si aggirava in Via Nuova dei Conti, nel comune di Barano, come se fosse in attesa di un appuntamento. Un brigadiere della stazione carabinieri di Forio, libero dal servizio, legge in quel comportamento una nota stonata. Piuttosto che tornare a casa si posiziona a distanza, mantenendo un occhio su Campanile. Dopo qualche minuto di girovagare nervoso, il giovane preme un tasto sul citofono di una palazzina e quando il cancello si apre, si infila nella corte. Si rivede poco dopo ma quello sguardo soddisfatto, mostrato appena tornato in strada, svanisce quando il militare gli blocca il cammino.

SOLDI E GIOIELLI D’ORO

Addosso gli trova 400 euro e tanti monili in oro, per un valore di circa 10mila euro.

Allerta la centrale operativa e in pochi minuti le pattuglie delle stazioni di Ischia e Forio sono già sul posto. Una donna 82enne riceve la telefonata di uno sconosciuto che la convince a preparare quello che ha di valore per saldare un debito che il figlio ha contratto. La richiesta è precisa, servono 3900 euro in contanti.

A bussare alla sua porta per ritirare il denaro proprio Campanile. L’anziana non dispone di quella cifra ma scavando in casa riesce a recuperare 400 euro e i ricordi di una vita sotto forma di gioielli. Campanile è stato arrestato per truffa aggravata e sostituzione di persona e tutto quello che era stato sottratto con l’inganno, recuperato. Raffaele Campanile, nato a Napoli il 12 luglio 2001 e residente nel quartiere “Case Nuove”. Il 21enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.