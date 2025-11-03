Rapina a mano armata a due coetanei, due giovani in manette nel Casertano

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Municipale di Casagiove, ha arrestato due giovani cittadini stranieri ritenuti responsabili di rapina e lesioni aggravate ai danni due coetanei.

Nella mattina di sabato, una pattuglia della Polizia Municipale ha ricevuto segnalazione di alcuni soggetti che si erano intrufolati di corsa in uno stabile abbandonato. Sul posto sono stati rintracciati due giovani stranieri che hanno riferito di esser stati rapinati da loro coetanei.

PUBBLICITÀ

Tempestivamente, sono giunti in ausilio gli operatori della Volante e le pattuglie in moto dei Nibbio che, apprese le descrizioni dei rapinatori, sono riusciti a bloccarne uno a poca distanza dal luogo dei fatti. L’altro soggetto, indicato dalle vittime, invece, è stato fermato dalla Polizia Municipale mentre tentava di allontanarsi.

Durante le attività di sopralluogo e perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto un coltello utilizzato durante l’aggressione ed il cellulare, provento di rapina. Alla luce dei gravi indizi, i due soggetti, di origine tunisina, sono stati accompagnati in Questura, mentre le vittime si sono recate al pronto soccorso per ricevere le prime cure mediche.

All’esito della denuncia, acquisite tutte le informazioni necessarie sulla dinamica dei fatti, gli operatori di Polizia hanno proceduto all’arresto dei due stranieri per rapina e lesioni aggravate. Al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso il carcere di Santa Maria di Capua Vetere in attesa di giudizio di convalida.