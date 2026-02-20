PUBBLICITÀ
Rapina a mano armata alla pompa di benzina, in manette 27enne di Sant’Antimo

I carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno tratto in arresto, in quasi flagranza di reato per rapina aggravata, un 27enne di Sant’Antimo, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, intorno alle ore 6:30 di ieri mattina 18 febbraio, avrebbe messo a segno una rapina a mano armata presso l’area di servizio “Gestione Oil S.p.A.” (distributore IP), situata in via Martiri Atellani, nel territorio di Sant’Arpino.

Determinanti per l’identificazione del presunto responsabile sono state le immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto e le prime informazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo, armato di pistola e giunto sul posto a bordo di una Fiat Punto di colore nero, avrebbe minacciato l’addetto facendosi consegnare l’incasso della mattinata, pari a 200 euro.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’autovettura utilizzata per la fuga nonché gli indumenti indossati durante la commissione del reato. L’arma utilizzata per commettere la rapina, invece, al momento, non è stata ancora rinvenuta.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

