Rapina al bar Sanremo a Villaricca, 38enne di Giugliano ai domiciliari

Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, era stato arrestato e poi processato per una rapina pluriaggravata consumata al noto bar Sanremo di Villaricca e per la tentata rapina ad un automobilista, al quale aveva cercato di portare via la vettura per garantirsi la vita.

Difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il giudice del Tribunale aversano ha concesso all’uomo di scontare la pena in regime di arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove il giovane espierà la condanna di 3 anni e 4 mesi irrogata dal giudice per le indagini preliminari (con lo sconto della legge Cartabia, non avendo impugnato la sentenza di primo grado). Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 5 anni di reclusione.

