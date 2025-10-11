PUBBLICITÀ
Rapina e sequestro di persona nel centro scommesse di fronte alla caserma, due arresti

Gianluca Spina
Hanno sequestrato un dipendente di una sala scommesse per costringerlo a consegnargli l’incasso. Ma l’intervento tempestivo di carabinieri e polizia ha fatto scattare l’arresto per due salernitani (un 32enne ed un 46enne), condotti in carcere con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Salerno, in via Raffaele Mauri, proprio di fronte al comando provinciale dei carabinieri.

A far scattare l’allarme sono state alcune segnalazioni di residenti che hanno contattato le forze dell’ordine dopo aver notato i due indagati mentre entravano nella sala scommesse con il volto travisato, chiudendo poco dopo la saracinesca dell’attività. Dalle indagini è emerso che, armati di una pistola, i due hanno minacciato il dipendente, costringendolo a consegnargli l’incasso.

Nel frattempo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno, supportati dalle volanti della Questura di Salerno, sono giunti sul posto. È servito anche l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la serranda e consentire ai militari di bloccare i rapinatori e disarmarli, mettendo in sicurezza l’ostaggio.

Dopo le formalità di rito, i due indagati sono stati tradotti in carcere. Gli investigatori hanno appurato che l’arma utilizzata durante la rapina era una pistola a salve, mentre l’auto è risultata rubata. Il 32enne, inoltre, era già agli arresti domiciliari. L’incasso è stato recuperato e restituito.

