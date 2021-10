Banditi in azione nella serata di ieri a Giugliano. Erano da poco passate le 19.40 quando, 3 banditi a bordo di una Smart bianca, con il volto coperto da passamontagna, hanno prima rapinato il distributore Italmare, per poi ‘ripulire’ anche il bar Le Bistrot. Armati di pistola, sono riusciti a portare via tutte le sigarette e gli incassi. Una scena da vero e proprio far west, in un orario in cui c’è ancora tanta gente per strada.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.