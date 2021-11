Rapina milionaria ‘perfetta’, 5 banditi in fuga con l’oro: assaltata la cassaforte

Rapina da 1 milione di euro, 5 banditi in fuga con l’oro: assaltata la cassaforte. Cinque rapinatori hanno assaltato un laboratorio orafo a Milano, hanno sequestrato i dipendenti per quasi 2 ore minacciandoli con pistole e hanno portato via materiale prezioso per un valore stimato in un milione di euro. Secondo quanto riferito alla polizia all’Ansa, alle 8 di ieri mattina la banda di 5 persone si è introdotta nel laboratorio all’interno di un cortile in via privata Assab 5, in zona Lambrate.

RAPINA E APERTURA DELLA CASSAFORTE

I rapinatori, due dei quali armati di pistola, hanno imbavagliato e immobilizzato i dipendenti con fascette da elettricista in attesa dell’arrivo della titolare, una 52enne, l’unica a poter aprire la cassaforte. All’arrivo della titolare i rapinatori hanno preso i gioielli ultimati, pezzi in oro e in palladio. I dipendenti di Trafilor hanno descritto i rapinatori come italiani e stranieri e hanno raccontato alla polizia che i banditi avevano il volto coperto da maschere.

COME HANNO AGITO I RAPINATORI

I rapinatori si sono presentati all’apertura. Hanno atteso che un dipendente entrasse da un ingresso secondario e lo hanno minacciato con due pistole. Una volta dentro hanno imbavagliato e legato le mani con fascette da elettricista agli altri tre dipendenti della ditta. Alla richiesta di aprire la cassaforte i lavoratori hanno spiegato che nessuno di loro era in realtà abilitato a farlo. La donna, 52 anni, è arrivata intorno alle 9.50 e anche lei è stata minacciata, legata e imbavagliata. Non prima però di averla costretta ad aprire la cassaforte.

All’interno c’erano gioielli finiti e prodotti semilavorati, in particolare d’oro e di palladio. Un metallo raro che viene usato nella lavorazione dell’oro bianco e che ha raggiunto quotazioni così elevate da superare addirittura quelle del platino. Le indagini della Mobile partono da pochi elementi: uno dei banditi aveva, secondo i testimoni, una maschera di lattice. Gli altri indossavano doppie mascherine e cappucci. I lavoratori hanno riferito che alcuni malviventi avevano accento dell’Est, gli altri erano senza dubbio italiani.