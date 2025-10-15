PUBBLICITÀ
HomeCronacaRaid in Irpinia, una rapinatrice di Napoli reclutata su Tiktok
CronacaCronaca locale

Raid in Irpinia, una rapinatrice di Napoli reclutata su Tiktok

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Colpi in Irpinia, una rapinatrice di Napoli reclutata su Tiktok
Colpi in Irpinia, una rapinatrice di Napoli reclutata su Tiktok
PUBBLICITÀ

Sono stata contattata su Tik tok da una donna e mi ha proposto di prendere parte ad una rapina. Per la mia partecipazione mi avrebbero dato 2-3mila euro“. Il racconto di una rapinatrice di Napoli è stato riportato da Ottopagine e si riferisce ad un colpo fallito alla gioielleria Gioie a Mercogliano.

Gli arresti contro la banda

Ieri sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a conclusione delle indagini sulla rapina, avvenuta il 22 ottobre dell’anno scorso, ai danni di una gioielleria di MercoglianoSei le persone arrestate: i 4 assalitori sono finiti in carcere e i 2 basisti ai domiciliari. A giugno erano già state individuate e condotte in una casa circondariale le due donne complici che si erano fatte aprire la porta blindata del negozio

PUBBLICITÀ

La ricostruzione del colpo alla gioielleria Gioie

Quel mattino, dopo che due donne della banda erano entrate nel negozio fingendosi interessate all’acquisto di gioielli, tre uomini, uno dei quali all’epoca minorenne, con il volto coperto da maschere di carnevale e armati di pistola e fucile fecero irruzione all’interno.

La reazione del titolare di un negozio adiacente la gioielleria, costrinse i rapinatori a darsi alla fuga a bordo di un’auto condotta da un complice, prelevata da un autonoleggio con targa contraffatta.

Le maschere di Carnevale

In particolare, la mattina del 22 ottobre 2024, tre soggetti completamente travisati da maschere di carnevale, ed armati, irrompevano all’interno della Gioielleria Gioie, minacciando l’addetta alla vendita. Il tentativo di rapina, però, risultava vano non riuscendo i malviventi a farsi consegnare i preziosi. Veniva svolta un’articolata attività investigativa che, attraverso puntuali riscontri, consentiva di ricostruire le fasi della tentata rapina e di identificare, allo stato delle indagini, gli autori della stessa.

Le due donne componenti il gruppo riuscivano a farsi aprire fingendosi interessate ad un acquisto; in quel frangente, gli altri quattro complici (di cui uno all’epoca dei fatti minorenne), tutti travisati, giunti dinanzi al negozio a bordo di una autovettura VW T-Roc con targa contraffatta, davano inizio all’azione criminosa.

Assalto in gioielleria, sgominata banda napoletana: 6 arresti

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati