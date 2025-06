Rapinano il portavalori a Grumo Nevano, banditi in fuga con un bottino misero

PUBBLICITÀ

Oggi un gruppo di banditi ha rapinato un portavalori parcheggiato fuori all’ufficio postale a Grumo Nevano. Poco dopo le ore 9 i banditi sono scesi da un furgone di colore bianco armati di pistole e fucile. I malviventi avevano il viso coperto da maschere e si sono avvicinati al dipendente della società che assicura il trasporto dei soldi intimandogli di dargli il sacco destinato all’ufficio postale come riporta Il Roma.

Immediatamente è scattato l’allarme, infatti, in pochi minuti in via Principe di Piemonte sono arrivate due auto dei carabinieri. I banditi avevano già fatto perdere le tracce con una refurtiva di 800 euro. Le indagini sono condotte dal comandante della caserma, Gennaro d’Alesio e coordinate dal capitano Antonio Cavallo, della compagnia di Caivano. I militari hanno cominciato ad acquisire le immagini dalle telecamere della zona.

