Rapinata fuori la stazione della Metro, fermato un 17enne a Napoli

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 17enne che poco prima si era reso protagonista di una rapina. Poco prima delle ore 19 a chiamare la centrale operativa dei carabinieri è una guardia giurata. Piazza Cenni, un 17enne poco prima insieme dei altri due ragazzi ha rapinato una donna. La guardia giurata è intervenuta. I militari arrivano sul posto e ricostruiscono la vicenda. I tre ragazzi sono nella metro Centro Direzionale e puntano una ragazza.

Abiti scuri, cappuccio indossato e fare guardingo. La vittima è li a pochi metri da loro e sta parlando al telefono quando si sente colpire alle spalle. Uno dei tre ragazzi scappa con lo smartphone: i tre fuggono ma uno di questi viene bloccato dalla guardia giurata che ha chiamato i Carabinieri.

La vittima è sotto shock e viene aiutata da alcuni passanti. Per lei una prognosi di 10 giorni. Dello smartphone non c’è traccia. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare gli altri due responsabili. Il 17enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.