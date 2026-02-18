PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapinata fuori la stazione della Metro, fermato un 17enne a Napoli
CronacaCronaca locale

Rapinata fuori la stazione della Metro, fermato un 17enne a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Rapinata fuori la stazione della Metro, fermato un 17enne a Napoli
Rapinata fuori la stazione della Metro, fermato un 17enne a Napoli
PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 17enne che poco prima si era reso protagonista di una rapina. Poco prima delle ore 19 a chiamare la centrale operativa dei carabinieri è una guardia giurata. Piazza Cenni, un 17enne poco prima insieme dei altri due ragazzi ha rapinato una donna. La guardia giurata è intervenuta. I militari arrivano sul posto e ricostruiscono la vicenda.  I tre ragazzi sono nella metro Centro Direzionale e puntano una ragazza.

Abiti scuri, cappuccio indossato e fare guardingo. La vittima è li a pochi metri da loro e sta parlando al telefono quando si sente colpire alle spalle. Uno dei tre ragazzi scappa con lo smartphone: i tre fuggono ma uno di questi viene bloccato dalla guardia giurata che ha chiamato i Carabinieri.

PUBBLICITÀ

La vittima è sotto shock e viene aiutata da alcuni passanti. Per lei una prognosi di 10 giorni. Dello smartphone non c’è traccia. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare gli altri due responsabili. Il 17enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati