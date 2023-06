Rapine in trasferta, catturato il giuglianese Raffaele Errichiello

PUBBLICITÀ

Aveva fatto perdere le proprie tracce da 10 giorni. Era il 6 giugno, infatti, quando la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Errichiello, 31enne di Giugliano. L’uomo (difeso dall’avvocato Luigi Poziello) doveva scontare la pena si 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso commessa nel 2014 ma dallo scorso 6 giugno si era reso irreperibile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano – dopo una complessa attività info investigativa – hanno rintracciato e localizzato il prossimo 31enne nella cittadina di Villaricca. I militari, impegnati costantemente nel monitorare il web e gli affetti del ricercato, hanno individuato Errichiello mentre passeggiava a via Luigi Sturzo, nei pressi di un’abitazione a lui in uso. L’arrestato è ora a Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.