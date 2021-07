Rapporti omosessuali in auto, il Comune di Marcianise chiude la strada Creano ingorghi

Il Comune di Marcianise ha istituito il divieto di transito, con l’esclusione ai conduttori di fondi agricoli, del tratto dal bivio di innesto sottopasso ferroviario fino al cavalcavia chiuso al traffico chiamato Marcianise Ovest. L’ordinanza è stata firmata dal dirigente comunale dopo la segnalazione di coloni che: “Lamentano ingorghi dovuti alla sosta sregolata dei veicoli per incontri omosessuali maschili“. Quindi è stata varata l’ordinanza di istituzione del divieto di transito tratto di strada conducente alla Discarica Santa Veneranda.

LA ‘STRADA DEL SESSO’ E LA NOTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il 3 giugno la polizia municipale di Marcianise inviò una nota all’ufficio comunale: “E’ stato

accertato che il tratto di strada, dismesso e chiuso al traffico, che una volta

conduceva sull’asse mediano, e denominato Marcianise Ovest, è diventato punto di

incontro di uomini dediti rapporti sessuali. In particolare i coloni lamentano la

presenza di uomini che privi delle più elementari forme di decenza, si incontrano

nelle campagne e sotto i viadotti FF.SS.. E’ facile pertanto incontrare a tutte le ore

della giornata, e particolarmente nei giorni prefestivi, uomini in atteggiamenti

intimi, che mettono in imbarazzo i predetti coltivatori, poiché , molte volte, questi

ultimi si recano in campagna accompagnati da donne e bambini”.

IL DIVIETO DI TRANSITO

Nella comunicazione della Municipale si fa riferimento anche alla necessità di installare: “Succede quindi che molti coloni stanno rinunciando a tale aiuto e contributo nelle coltivazioni agricole,

da parte parenti e familiari, al fine di evitare di farli assistere a scene oltre ogni

limite di decenza. Si segnala pertanto la necessità e l’urgenza di installare un

segnale di divieto di transito, con l’esclusione ai conduttori di fondi agricoli, nel

tratto che dal bivio di innesto sottopasso ferroviario arriva fino al cavalcavia chiuso

al traffico”.