Raspadori torna in Italia, Jack era un obiettivo del Napoli per gennaio

La Roma è a un passo da Giacomo Raspadori. Dopo aver definito da giorni l’intesa con l’Atlético Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il club giallorosso ha registrato importanti progressi anche sul fronte del calciatore. Nelle ultime ore è arrivato infatti un passo avanti decisivo sull’accordo economico con l’attaccante della Nazionale.

La dirigenza romanista ha aumentato la proposta di ingaggio rispetto a quanto Raspadori percepisce attualmente in Spagna, poco meno di sei milioni di euro lordi, dimostrando la volontà di chiudere rapidamente l’operazione. Ora manca soltanto il via libera definitivo del giocatore, atteso dopo la semifinale di Supercoppa di Spagna in programma questa sera alle 20.

Se l’affare dovesse andare in porto, la Roma non si fermerebbe comunque a un solo rinforzo in attacco. Il nome di Joshua Zirkzee del Manchester United resta sul tavolo e continua a essere seguito con attenzione. La strategia del club è chiara: inserire un nuovo centravanti ma anche un altro profilo offensivo capace di garantire soluzioni diverse nel reparto avanzato.

Raspadori, per duttilità e qualità tecnica, rappresenterebbe un innesto immediatamente funzionale al progetto giallorosso. Le prossime ore saranno decisive per capire se arriverà il sì definitivo e se la Roma potrà chiudere uno dei colpi più interessanti di questo mercato di gennaio.