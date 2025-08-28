PUBBLICITÀ
Raul Albiol torna in Serie A, esordirà al Maradona in Napoli-Pisa

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Raul Albiol è a un passo dal ritorno in Italia. Dopo l’addio al Villarreal, il difensore spagnolo è pronto a firmare un contratto annuale con il Pisa, da 500 mila euro più bonus legati alle presenze. L’accordo, ormai praticamente chiuso, segna un ritorno importante per un giocatore che ha lasciato un segno profondo nella Serie A, con sei stagioni al Napoli tra il 2013 e il 2019, collezionando 236 presenze e 6 gol.

L’ironia del destino vuole che l’esordio di Albiol con la maglia nerazzurra possa avvenire proprio contro il Napoli allo stadio Maradona, subito dopo la sosta per le Nazionali. Un debutto dal sapore speciale per un giocatore che ha sempre manifestato un forte legame con l’Italia.

Nei giorni scorsi Albiol aveva espresso il desiderio di tornare nel campionato italiano: “L’idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto. Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l’Italia”.

L’operazione rappresenta un colpo di esperienza e carisma per il Pisa, pronto ad accogliere un campione d’Europa e del Mondo che ha ancora voglia di stupire.

