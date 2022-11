Reddito di cittadinanza ma possedeva 8 immobili e un terreno, sequestro nel Napoletano

Omissione di irregolarità per usufruire del reddito di cittadinanza. Questa mattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, nei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Santa Maria la Carità, a tre decreti di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, per un ammontare complessivo pari a circa 36mila euro, emessi in altrettanti procedimenti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura locale.

REDDITO DI CITTADINANZA, DENUNCIATE TRE PERSONE

Denunciate, per il fatto, tre donne, ree di aver compilato in maniera non veritiera la domanda per poter usufruire della misura assistenziale. In particolare, una delle tre non avrebbe dichiarato l’arresto di un componente familiare per coinvolgimento in associazione mafiosa.

Le altre due indagate, invece, avrebbero omesso di dichiarare, in un caso, il possesso di ben otto immobili e di un terreno, mentre, nell’altro caso, i redditi da lavoro dipendente percepiti da uno dei componenti del proprio nucleo familiare. Tali omissioni avrebbero permesso di raggirare l’INPS, ente erogatore del sostegno, con un danno per le casse dello Stato pari a 35.919 euro. Allo stato sono stati sottoposti a sequestro una quota parte di un immobile e due autovetture per un ammontare complessivo di circa 15mila euro.