Regala un Sorriso con una Pizza: un evento di inclusione che ha unito Sant’Antimo

La scorsa settimana, la città di Sant’Antimo ha ospitato l’evento “Regala un Sorriso con una Pizza”, un’iniziativa di inclusione organizzata dall’Associazione “Regala un Sorriso con una Pizza” ODV, in collaborazione con l’Associazione “Noi per Filippo” della regione Calabria, il Movimento Pizzaiolo Italiano e la Scuola Nazionale Pizzaioli Professionisti.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone, tra cui bambini speciali e non, famiglie e volontari, che hanno potuto godere di un pomeriggio di musica, divertimento e inclusione. I bambini hanno potuto diventare pizzaioli per un giorno, preparando e cuocendo le loro pizze con l’aiuto dei maestri pizzaioli, e hanno anche potuto partecipare a laboratori di presepi, disegno e altre attività.

Il sindaco Massimo Buonanno e il vicesindaco hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della solidarietà nella comunità.

Un evento di successo

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sponsor, tra cui:

– Pizzeria Donna Rosaria

– Omnia Service

– Granierlat

– Cose Così Grumo Nevano

– Edilizia Mediterranea F.lli Di Spirito Santantimo

– AIR MODA

e ha avuto un grande successo, con oltre 3000 persone presenti. Il consiglio direttivo dell’Associazione “Regala un Sorriso con una Pizza” ODV, composto da Vito Meledandri, Angela Di Maio, Antonino De Turris, Francesco Matellicani, Roberto Mandanaro, Simona Di Biase, Mario Cacciapuoti, D’Angelo Amalia e Emilia Tizzano, ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari e ai partecipanti per il loro contributo.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento, tra cui:

– Domenico Barbato

– Lina Bellotti

– Assunta Fabozzi

– Alessandro Verde

– Imma Bellotti

– Anna Meledandri

– Ginevra Russo

– Rosaria Meledandri

– Ilaria D’Angelo

– Flavio D’Angelo

– Antimo Ceparano

– Rosa Cappuccio

– Paolo Carrella

– Camilla Chiariello

– Salvatore Di Mattia (Responsabile)

– Francesco Ceparano

L’Associazione “Regala un Sorriso con una Pizza” ODV si impegna a continuare a promuovere l’inclusione e la solidarietà nella comunità di Sant’Antimo e non solo.