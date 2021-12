Natale, tempo di regali: quali gadget aziendali scegliere

L’arrivo delle feste natalizie impone anche alle aziende di mettersi in cerca di regali da distribuire ai fornitori, ai clienti e ai dipendenti. Terminati gli sconti del Black Friday, occorre capire quali siano i migliori gadget aziendali a cui pensare per l’occasione. Per non correre il rischio di sbagliare, un grande classico è rappresentato dal cesto natalizio, con prodotti di qualità e magari anche Made in Italy, se non addirittura di provenienza regionale. Per evitare che il cesto risulti troppo scontato, comunque, lo si può personalizzare, per esempio attraverso il packaging che andrà a contenere i diversi prodotti: a questo scopo una scatola in cartoncino è più che sufficiente.

Dove comprare i gadget aziendali

Ma dove si possono comprare, in previsione del Natale, dei gadget aziendali di qualità? Qualora si parli di prodotti artigianali, si può far riferimento a botteghe locali, a maggior ragione nel caso di quantità non eccessive. In tutti gli angoli del nostro Paese esistono negozi che offrono soluzioni di eccellenza, e così non si corre il pericolo di sbagliare. D’altro canto, però, quando si parla di una tipologia differente di gadget personalizzati, il suggerimento è quello di affidarsi agli acquisti online, e per più di un motivo: il primo è quello di garantirsi un risparmio consistente; il secondo deriva dalla comodità che caratterizza lo shopping su Internet; il terzo ha a che fare con la rapidità di tutte le procedure.

HiGift

Un ottimo e-commerce in questo senso, per esempio, è HiGift, che si fa apprezzare per la disponibilità del servizio di customer care, sempre pronto a fornire suggerimenti e a rispondere alle domande dei clienti. Si tratta di un negozio online di gadget personalizzati aziendali con numerose promozioni attive e che permette di usufruire di sconti in virtù del programma fedeltà. Lo stock comprende più di 5mila articoli, ognuno dei quali si presta a essere personalizzato.

I gadget tecnologici

Tra i regali più graditi dai dipendenti ci sono senza dubbio i gadget tecnologici, che si contraddistinguono per un valore percepito molto alto. Essi possono essere impiegati sia per ragioni professionali che nel tempo libero e sono adatti a tutti, dagli adolescenti a un pubblico over. Qualche esempio può essere individuato nei caricatori wireless o nelle casse bluetooth che permettono di ascoltare la musica, ma si possono citare anche le cover per gli smartphone, gli auricolari e le lenti che ottimizzano le prestazioni delle fotocamere dei telefoni. Si tratta di gadget personalizzati che, pur essendo utili, in molti casi non vengono percepiti come indispensabili: ecco perché vale la pena di regalarli, avendo in questo modo la certezza di non dare un “doppione”.

Le borracce e le tazze personalizzate

Nel novero dei grandi classici per i doni di Natale, poi, ci sono le tazze e le borracce personalizzate. Al di là delle tradizionali tazze con il logo, esistono numerose scelte in questo ambito: per esempio le tazze create con materiali ecologici e quelle termiche, ma anche le tazze da viaggio e le tazze in bambù. Lo stesso dicasi per le borracce. In entrambi i casi, questi gadget aziendali si rivelano validi sostituti rispetto alle bottiglie di plastica, e assicurano la massima visibilità al marchio nei giorni e nelle settimane a venire.

I consigli da tenere a mente

Le grandi aziende probabilmente hanno già portato a termine da diversi mesi gli acquisti relativi alla regalistica. Ma il discorso è diverso per le piccole e le medie imprese, che in molti casi si ritrovano all’ultimo secondo con il bisogno di comprare dei regali in modo urgente. Il rischio, però, è di compiere una scelta non originale e per di più costosa. Quindi, prima ci si dà da fare in tal senso e migliori saranno i risultati, ovviamente sempre tenendo conto del budget che si ha a disposizione e quindi della cifra che potrà essere investita.

Dove trovare idee vincenti

Il primo punto di riferimento da considerare è la Rete, che offre un sacco di idee non solo a proposito di ciò che si potrebbe regalare, ma anche in relazione ai prezzi. C’è da considerare, poi, il destinatario dei gadget aziendale, specialmente per ciò che riguarda i suoi gusti e le sue preferenze. Se un marchio propone ai propri clienti un omaggio gradito, i clienti stessi saranno in un certo senso spinti a ricambiare per riconoscenza; lo stesso dicasi per i dipendenti. In tutti i casi, è consigliabile puntare sulla personalizzazione, che può riguardare anche solo il biglietto o la confezione del prodotto che verrà consegnato.