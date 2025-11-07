PUBBLICITÀ
HomePoliticaRegionali, Cirielli crede alla rimonta su Fico che guarda già al post...
PoliticaPolitica Regionale

Regionali, Cirielli crede alla rimonta su Fico che guarda già al post elezioni

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Campania, la sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico entra nel vivo. Il candidato del centrodestra parla apertamente di “remuntada”, convinto che il distacco dal suo avversario si stia riducendo sensibilmente: «Una settimana fa eravamo dati 19 punti sotto, ora siamo a meno sette nei sondaggi concentrati su Napoli, che pesa più del 50 per cento del risultato complessivo» ha dichiarato il viceministro degli Esteri durante una giornata di incontri a Confesercenti e Ance, prima dell’evento serale a Pagani con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

«Siamo fiduciosi in un vero recupero» ha aggiunto La Russa, sottolineando come «i risultati di Giorgia Meloni abbiano stupito il mondo e solo chi finge di non vedere può ignorarli».

PUBBLICITÀ

Cirielli ha poi attaccato la gestione del centrosinistra e del suo rivale: «Penso che i nostri migliori alleati siano quelli del Pd, che hanno governato per dieci anni, hanno scelto Fico e hanno messo in ginocchio la Campania. Dati vergognosi su sanità, lavoro e politiche sociali. I cittadini conoscono bene la situazione, noi dobbiamo solo dimostrare di essere credibili e offrire alternative concrete».

Il candidato del centrodestra ha riservato un affondo anche sulla sanità: «Fico ha dimostrato di non conoscere la realtà campana. Nei prossimi anni andranno in pensione circa 1.200 medici di base: senza una pianificazione seria rischiamo di lasciare intere comunità senza assistenza».

Dal canto suo, Roberto Fico replica spostando l’attenzione sul tema dello sviluppo e del turismo sostenibile: «Non c’è solo Napoli: in Campania ci sono luoghi stupendi e l’obiettivo della Regione deve essere quello di rilanciare un turismo diffuso e decentrato». L’ex presidente della Camera ha ribadito la necessità di valorizzare anche le aree interne e costiere meno note, per creare lavoro e coesione territoriale.

Tra accuse e rilanci, la campagna elettorale entra così nella sua fase più calda: tra la promessa di un “nuovo corso” del centrodestra e la visione di una Campania più inclusiva e diffusa proposta dal centrosinistra.

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati