Regione Campania, le prime parole del Presidente Roberto Fico: “Sarò il presidente di tutti”

“Grazie a tutti i cittadini campani per una scelta netta, forte e importante che ci riempie di responsabilità”. Così Roberto Fico, vincitore delle elezioni per il nuovo presidente della Campania: “Grazie alla coalizione che ha lavorato in modo saldo, pulito e trasparente”.

“Da oggi sarò presidente di tutti i cittadini della Campania, di chi ci ha votato chi non lo ha fatto. Tutto il territorio e le persone contano”. Lo ha detto Roberto Fico nel suo intervento dopo l’elezione alla presidenza della Regione Campania. “Da subito lavoreremo – ha detto Fico – sulla medicina territoriale e cercheremo affrontando ogni difficoltà. Partiremo dal rafforzamento della sanità territoriale e dai progetti sulle aree interne, su cui lavoreremo anche insieme ai sindaci che saranno al centro della vita politica”. “Non c’è futuro -conclude – se non si parte dai territori, che sono fondamentali”.

“Non siamo noi ad aver politicizzato il voto in Campania. Quando si fanno elezioni amministrative il primo punto è dare risposte agli elettori e cittadini e io ho cercato di rimanere su questi punti”, ha continuato Fico. “Invece sono arrivati qui tutti i ministri, hanno fatto una campagna elettorale dai Ministeri fino ai territori, hanno anche inquinato un po’ i pozzi con insulti e hanno fatto diventare nazionale questa campagna elettorale regionale. Hanno investito tutto per bloccare la nostra coalizione, hanno lavorato per farci perdere o per perdere poco, invece oggi noi abbiamo vinto in modo netto, abbiamo vinto con uno scarto importante e soprattutto con l’unione della nostra coalizione”.

“Vorrei provare a rappresentare chi è in difficoltà. Le persone devono sentirsi vicini alle possibilità di voto. Nel 2027 può arrivare un cambio di maggioranza nazionale ma dobbiamo dare le risposte e le soluzioni alle persone. Abbiamo vinto con l’unione della nostra coalizione con un programma condiviso”. Queste le prime parole di Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania. Il candidato del centrosinistra ha battuto l’avversario politico Edmondo Cirielli arrivando a superare la percentuale del 60%.