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Jasmin Repesa dà la scossa al Napoli Basket. Il nuovo coach azzurro comincia nel migliore dei modi la sua avventura all’ombra del Vesuvio con un netto successo all’Alcott Arena Palabarbuto contro Treviso per 88-71, che consente di fatto alla Guerri di ipotecare la salvezza e tenere ancora aperta una fiammella di speranza per i play off.

Repesa dà la scossa al Napoli Basket, battuta Treviso al PalaBarbuto e salvezza ipotecata

Scelte forti sin da subito per Repesa, che lascia fuori nel quintetto di partenza Bolton, El Amin e Flagg. Nello starting five, infatti, insieme al rientrante Mitrou-Long ci sono Doyle, Faggian, Whaley e Totè. Doyle con una tripla sblocca il punteggio. Tra le due squadre, vista l’alta posta in palio, regna l’equilibrio. Un gioco da 4 punti di Faggian rimette Napoli con il muso avanti. Ancora Faggian offre un assist a Whaley che schiaccia e regala il + 4 agli azzurri (14-10). Faggian è scatenato e mette un’altra tripla, che vale il + 7 Guerri (17-10). Gli azzurri subiscono un parziale di 0-5 nel finale di primo quarto e chiudono sopra di 2 (17-15).

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Treviso parte meglio nel secondo periodo e procede al sorpasso (17-19) in poco più di un minuto. Quattro punti di fila di capitan Caruso regalano il nuovo vantaggio a Napoli (21-19). Dopo una fase molto nervosa del match, una tripla di El Amin fa respirare gli uomini di Repesa, portandoli sul + 4 (29-25). Flagg si risveglia e piazza 5 punti di fila, portando la Guerri sul + 7 (34-27) a un minuto dall’intervallo. Treviso, anche grazie a un’ingenuità azzurra nel finale, riesce a limitare i danni e a chiudere sul – 4 (37-33).

Napoli parte bene bella ripresa. Un break di Totè porta gli azzurri avanti di 10 (45-35). Gli uomini di Repesa provano a strappare, ma Treviso resiste e riesce a rimanere in partita. Il terzo quarto si chiude con la Guerri avanti di 7 (59-52).

La squadra partenopea cerca di resistere e mantenere un buon margine di vantaggio. Totè a 7′ dal termine saluta la partita dopo aver commesso il quinto fallo. El Amin a 6′ dalla fine piazza il canestro del + 10 (69-59) e Nicola è costretto a chiamare il time out. La tripla di Bolton dall’angolo a 2′ 46″ dal termine scrive la parola fine sul match con il + 14 (82-68). Finisce 88-71. Successo importantissimo per Napoli, che ipoteca la salvezza.

Il tabellino della Guerri Napoli e le parole di coach Repesa

Mitrou-Long 14, Bolton 13, Caruso 13, El-Amin 11, Totè 9, Doyle 9, Faggian 7, Whaley 7, Flagg 5, Forchetta n.e., Esposito n.e., Gloria n.e.

“Sapevamo che era una partita da vincere a tutti i costi. Si è sentito il nervosismo ad inizio gara, con troppe palle perse. Abbiamo vinto e voglio fare i complimenti ai ragazzi, allo staff, alla nostra società ed al nostro pubblico. Non abbiamo giocato bene e ne dobbiamo essere consapevoli. Una squadra con obiettivi importanti deve ragionare in questo modo. Ora abbiamo un’altra settimana di lavoro per cercare di migliorare, per essere più fluidi e sbagliare meno. Ci sono tante cose da fare ma sono ambizioso perché vedo grande disponibilità da parte di tutti”. Questa l’analisi di coach Jasmin Repesa nel post partita.