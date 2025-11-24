PUBBLICITÀ
Report sugli infortunati, chi può recuperare per la sfida di Champions

Luciano Mottola
Alla vigilia della sfida contro il Qarabag, arrivano finalmente segnali incoraggianti per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha osservato da vicino le condizioni dei suoi uomini nell’allenamento di ieri a Castel Volturno, un passaggio decisivo per stabilire le scelte in vista del match di Champions di domani.

Le attenzioni principali erano rivolte a Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, entrambi usciti acciaccati dalla partita vinta sabato al Maradona contro l’Atalanta. I due giocatori avevano destato qualche preoccupazione, ma già in campo era sembrato che le sostituzioni fossero dettate più dalla prudenza che da reali problemi fisici.

Una sensazione che trova ora piena conferma: come riportato dal Corriere dello Sport, sia Hojlund che Rrahmani hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mostrando di aver superato senza strascichi i colpi rimediati.

