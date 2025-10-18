Ricercato per una rapina commessa due anni fa, 47enne napoletano in manette

PUBBLICITÀ
Nella mattinata odierna, sabato 18 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cellole hanno tratto in arresto un 47 enne del napoletano, ospite presso una struttura terapeutica di Sessa Aurunca.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Lo stesso deve infatti scontare una pena di 3 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione per il reato di rapina in concorso, commesso a Orta di Atella il 18 luglio del 2023.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ricondotto presso il proprio domicilio, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

L’attività è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Cellole, che hanno eseguito il provvedimento e informato l’A.G. competente.

