Rigore Napoli-Roma: il particolare che è sfuggito anche a Marelli

L’episodio del rigore assegnato alla Roma continua a far discutere, ma non per la decisione di assegnare la massima punizione, bensì per la scelta del cartellino. Secondo Luca Marelli, peró, la lettura è piuttosto lineare. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex arbitro ha analizzato il contatto tra Rrahmani e Wesley, chiarendo la natura dell’intervento.

“Negligenza, classico episodio da negligenza”, ha spiegato Marelli. “Il tocco di Rrahmani è sul piede sinistro di Wesley. Si tratta di un contatto da ‘dosso’, giusta l’ammonizione di Colombo”.

Secondo l’analisi, la scelta dell’arbitro di sanzionare con il cartellino giallo è coerente con la dinamica dell’azione. “Viene depenalizzato in cartellino giallo perché il pallone era a distanza di gioco”, ha aggiunto Marelli, sottolineando come non si trattasse di un intervento violento o imprudente grave, ma di un’azione negligente nel tentativo di contendere il pallone.

In presa diretta, ed anche dopo alcuni replay, in pochi (compreso lo stesso Marelli), avevano notato il reale motivo che aveva portato al fallo di Rrahmani. Nel tentativo di reggere all’accelerazione dell’esterno della Roma, il difensore del Napoli si procura una lesione muscolare che lo porta a perdere il controllo del corpo, rovinando così su Westley.

Insomma, oltre il danno la beffa: l’ennesima in questa stagione balorda per Antonio Conte.