Rischio salmonella nelle uova fresche, quali sono i lotti richiamati dai supermercati

Il Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di diversi lotti di uova fresche a causa di un possibile rischio microbiologico legato alla presenza del batterio Salmonella enteritidis. Il provvedimento riguarda uova fresche di categoria “A” a marchio Avicola Serroni, commercializzate sia in cartoni interi sia nelle tradizionali confezioni da sei.

Come indicato negli avvisi di richiamo pubblicati dal Ministero e datati 6 febbraio, il ritiro è stato avviato direttamente dall’azienda produttrice in via cautelativa, a seguito della sospetta contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis. I lotti interessati sono quelli con data di scadenza compresa tra il 18 febbraio 2026 e il 25 febbraio 2026, per le categorie M, L e XL.

Le uova oggetto dell’allerta sono state prodotte dall’Azienda agricola e avicola “Serroni” di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento di Serroni Alto, nel comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno (marchio di identificazione UE IT K1557). La distribuzione è avvenuta sia in confezioni di cartone da 180 uova sia in imballaggi in plastica da sei pezzi.

L’azienda ha fatto sapere di aver già ritirato dal mercato i lotti ancora invenduti e invita i consumatori che avessero acquistato uova con scadenza dal 18/02/26 al 25/02/26, categoria A (M, L, XL) e codice stampigliato 3IT073SA007, a non consumarle e a riconsegnarle al punto vendita.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la Salmonella enteritidis è uno dei ceppi più diffusi di salmonella nell’uomo e negli animali allevati per la produzione alimentare. L’infezione provoca prevalentemente disturbi gastrointestinali, con sintomi che possono manifestarsi tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione dell’alimento contaminato, più spesso entro 12-36 ore, e durare fino a una settimana. Nella maggior parte dei casi l’andamento è lieve, ma in alcune situazioni possono verificarsi complicazioni.