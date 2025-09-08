PUBBLICITÀ
Rissa in piazza a San Giorgio a Cremano, 4 denunciati

Stanotte la Polizia di Stato ha denunciato 4 persone, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, per rissa. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per una segnalazione di tre 18enni giunti con ferite d’arma da taglio. 

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i 3 ragazzi, nella tarda serata, erano rimasti coinvolti in una lite avvenuta in piazza Troisi a San Giorgio a Cremano e scaturita da futili motivi. Inoltre, gli operatori hanno individuato una donna, madre di uno dei ragazzi, ed hanno accertato che la stessa aveva preso parte alla rissa. Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante.

