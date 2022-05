Rissa tra Tiktoker a Napoli, il video-denuncia: “C’erano anche bambini”

Oggi il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha denunciato un rissa tra Tiktoker avvenuta nei pressi della stazione di piazza Garibaldi a Napoli. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del politico: “Consigliere, guardi che vergogna. Una rissa in strada tra Tiktoker. Davanti a tutti, c’erano anche bambini”. Dalle immagini è possibile distinguere due uomini che si sono aggrediti a suon di schiaffi e che, reciprocamente, si sono strappati le parrucche dalla testa.

Rissa tra clochard ai giardinetti di via Cesareo Console, Borrelli (Europa Verde: “Intervengano servizi sociali, queste persone vanno accudite in aree predisposte dal Comune”

“La questione senza tetto di Napoli è da troppi anni inaffrontata e sta creando delle conseguenze pesanti per il decoro, la sicurezza e la vivibilità cittadina. Le tristi immagini della rissa avvenuta in via Cesareo Console tra clochard ha riportato alla ribalta la questione ed è ora che intervengano i servizi sociali del Comune. I senza tetto non possono appropriarsi di importanti porzioni di città e vivere all’interno dei monumenti. Ormai la galleria Principe di Napoli è una casa per molte di queste persone, così come la stazione centrale o diverse fermate della metropolitana, o ancora i porticati di via Duomo. Queste persone devono essere accudite all’interno di aree predisposte dal Comune di Napoli, luoghi sicuri che restituiscono anche dignità a queste persone. Non è accettabile che i clochard vengano abbandonati a loro stessi con conseguenze così pesanti per tutta la città. L’Amministrazione Comunale deve intervenire in modo deciso per risolvere questa annosa vicenda”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.