Rivoluzione Conte, Napoli cambia volto per la sfida al Como

Luciano Mottola
Luciano Mottola
Ultima modifica:
Sono cinque le novità di formazione nel Napoli rispetto alla gara di campionato disputata sabato contro il Genoa. Antonio Conte cambia quasi metà squadra per la sfida di questa sera contro il Como, valida per la Coppa Italia, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, che si annuncia sold out.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro approfitterà dell’impegno di coppa per gestire le rotazioni, senza perdere competitività, anche in vista del prossimo match di campionato, quando al Maradona arriveranno i giallorossi domenica sera alle 20.45.

A centrocampo, accanto a Stanislav Lobotka, si abbasserà Eljif Elmas, vero jolly nello scacchiere di Conte, capace di adattarsi a più ruoli. Non sarà però l’unica novità di giornata. Dalla porta all’attacco, il Napoli presenterà un volto in parte inedito.

Tra i pali è pronto a tornare titolare Vanja Milinković-Savić, rimasto in panchina a Genova. Con Alex Meret riparte dunque l’alternanza annunciata in estate dallo stesso Conte. In difesa spazio dal primo minuto a Sam Beukema, che completerà il reparto insieme a Amir Rrahmani e Juan Jesus.

Novità anche sugli esterni: a sinistra, al posto di Leonardo Spinazzola, tornerà Mathías Olivera, mentre a destra Pasquale Mazzocchi è favorito su Gutiérrez. Matteo Politano, pur rientrando tra i convocati, partirà dalla panchina.

In attacco è attesa la prima da titolare per Giovane, che guiderà il reparto offensivo insieme a Vergara e Højlund, in una formazione profondamente rivisitata ma comunque competitiva.

Luciano Mottola
Luciano Mottola

