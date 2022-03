Rivoluzione Dazn, sì alla doppia utenza ma a prezzi più alti: cosa cambia

Una vera e prorpia rivoluzione attende gli abbonati Dazn dalla prossima stagione: come spiegato da Calcio e Finanza si va verso una rimodulazione dei prezzi. Gli utenti potranno godere della doppia visione in contemporanea (quindi l’utilizzo su due piattaforme dello stesso account) con un unico abbonamento ma, con ogni probabilità – come accade già con Netflix – il prezzo aumenterà per chi sceglierà questa opzione. La ‘rivoluzione’ dovrebbe esserci in estate, prima dell’avvio del prossimo campionato di Serie A: una rimodulazione dei prezzi a seconda del numero di device registrati, degli stream visibili contemporaneamente e della qualità delle immagini.



La stessa DAZN – scrive Il Sole 24 Ore – ha considerato la concurrency come una pratica che contribuisce in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma.