“Il clan dei Casalesi rinascerà”, Saviano intervista l’ex compagna del boss

“Il clan dei Casalesi non morirà mai. E’ una radice, tu la tagli e là esce la pianta. Io dico che rinascerà il clan dei Casalesi“. Questo ha detto Anna Carrino, l’ex compagna del boss Francesco Bidognetti ed oggi collaboratrice di giustizia, a Roberto Saviano. L’intervista è andata in onda nel corso della trasmissione Insider su Rai 3.

Carrino ha parlato dell’amore per Cicciotto ‘e mezzanotte fino alla scoperta della relazione clandestina con un’altra donna. Poi ci fu la fuga da Casal di Principe e l’inizio della collaborazione con la giustizia. Anna Carrino, che per la Dda è una collaboratrice estremamente credibile. La donna ha raccontato i colloqui con il capoclan in carcere ed il linguaggio dei segni: “Se mi faceva segno della barba si riferiva a Francesco Schiavone Sandokan, se si toccava la spalla, come ad indicare i gradi, si riferiva ad Alessandro Cirillo, detto appunto ‘o Sergente”.

I SEGNALI DEL CLAN DEI CASALESI

Segnali che poi venivano portati all’esterno come racconta a Saviano: “pensavo di essermi trasformata, stavo diventando come un affiliato”, ha detto. Durante i colloqui la donna invitò il marito a pentirsi ma la risposta fu perentoria: “Preferisco morire in carcere e non fare il collaboratore di giustizia perché i miei figli devono camminare a testa alta”.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A SAVIANO