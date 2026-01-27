PUBBLICITÀ
Sport

Rocchi furioso per il fallo Bremer-Hojlund in Juventus-Napoli: era rigore

Ultima modifica:
L’episodio Bremer-Hojlund in Juventus-Napoli continua a far discutere e stavolta arriva una bocciatura pesante dai vertici arbitrali. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, è rimasto profondamente contrariato dalla gestione del contatto in area tra il difensore bianconero e l’attaccante azzurro.

Per Rocchi si trattava di un rigore evidente a favore del Napoli: la trattenuta di Bremer, un vero e proprio abbraccio a due mani lontano dall’azione del pallone, non poteva essere considerata un contatto fortuito. A finire sotto accusa non è solo l’arbitro Mariani, ma anche il VAR Doveri, colpevole di non aver richiamato il direttore di gara alla revisione al monitor.

Un errore ritenuto grave, soprattutto perché avvenuto in una partita di cartello e in un momento delicato della stagione. La scelta di lasciar correre l’azione ha irritato il designatore, che considera episodi di questo tipo non negoziabili dal punto di vista regolamentare.

La valutazione negativa pesa sul giudizio complessivo della direzione arbitrale del match e si inserisce in un periodo già complicato per la classe arbitrale, con diversi errori evidenziati nelle ultime settimane.

