Rocco Casalino lascia il M5S: “Voglio una nuova libertà creativa”

PUBBLICITÀ

Rocco Casalino cambia ancora vita. Dopo dodici anni vissuti al fianco del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte, l’ex portavoce di Palazzo Chigi ha deciso di voltare pagina. «Guardo con rispetto e vicinanza al percorso del Movimento, ma sento il bisogno di un cammino più autonomo, di una libertà creativa diversa – spiega –. Dopo dodici anni di lavoro intenso e appassionato, voglio affrontare nuove sfide e traguardi personali e professionali. Il giornalismo è sempre stata una mia passione: voglio mettermi alla prova in questo campo. Sarò di nuovo in tv e ho in cantiere un progetto editoriale più complesso».

Secondo Repubblica, Casalino sarebbe pronto a dirigere una testata online: «A breve inizierà una nuova avventura professionale nel giornalismo – raccontano i suoi amici –. Ma lui resta prudente: “Mi sto guardando intorno, non posso dire di più”».

PUBBLICITÀ

L’ex portavoce di Conte non chiude però la porta al piccolo schermo. Un ritorno in tv, magari come opinionista politico, resta tra le ipotesi più probabili.

Dalla sua cerchia fanno sapere che la decisione non nasce da fratture interne con Conte: «Ha lavorato fino all’ultimo con lo staff del Movimento», spiegano. Resta però una distanza di visione che Casalino aveva già lasciato intendere lo scorso anno, criticando la svolta “progressista” dei 5 Stelle: «Il Movimento deve restare qualcosa di più ampio e meno ideologico. Altrimenti rischia di perdere voti sia a destra che a sinistra».