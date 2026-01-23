Rrahmani vicino alla firma del rinnovo: sarà il pilastro della difesa azzurra

PUBBLICITÀ

Amir Rrahmani è sempre più vicino a diventare una presenza a vita nel Napoli. Il difensore kosovaro sta per firmare il rinnovo contrattuale con il club partenopeo, sancendo un prolungamento che lo legherà agli azzurri fino al 30 giugno 2029. Dopo mesi di trattative e valutazioni dettagliate, l’accordo sarà finalmente formalizzato, l’annuncio ufficiale da parte della società è atteso nei prossimi giorni. Con questa firma, Rrahmani diventerà il difensore più pagato della rosa, con un ingaggio annuo di circa 3,8 milioni di euro.

UN LEADER DIFENSIVO CONFERMATO

Rrahmani è da anni un pilastro della retroguardia del Napoli. Arrivato nel 2020, il centrale kosovaro ha saputo guadagnarsi la fiducia di allenatori, compagni e tifosi grazie a prestazioni costanti, affidabilità e leadership. La sua capacità di leggere il gioco, guidare la difesa e mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave lo rende un elemento imprescindibile per Antonio Conte. Il rinnovo rappresenta un chiaro segnale da parte della società: blindare un giocatore chiave per garantire continuità e stabilità al reparto difensivo.

VOLONTA’ DI RESTARE A NAPOLI

Negli ultimi mesi non sono mancate le attenzioni dall’estero, soprattutto da club di Premier League e Bundesliga, interessati al centrale per affidabilità e rendimento costante. Tuttavia, Rrahmani ha sempre manifestato la volontà di rimanere a Napoli, dove si sente protagonista e apprezzato. La firma sul nuovo contratto conferma la sintonia tra calciatore e club, in un matrimonio sportivo destinato a durare ancora a lungo e a rafforzare l’identità difensiva della squadra.

RINNOVO E FUTURO COMPETITIVO

Il nuovo accordo fino al 2029 inserisce Rrahmani in un progetto a lungo termine del Napoli, orientato alla valorizzazione dei giocatori chiave e alla costruzione di una squadra solida e competitiva. Il club punta su certezze assolute per affrontare con ambizione le prossime stagioni in Serie A e in Europa, consolidando la leadership di Rrahmani e la stabilità della difesa. Il centrale kosovaro, che raggiungerà i 35 anni e mezzo alla scadenza del contratto, potrà così continuare a essere il riferimento del reparto difensivo e un esempio di professionalità per lo spogliatoio.

RITORNO IN CAMPO E PROSPETTIVE

Attualmente Rrahmani è impegnato a Castel Volturno nelle terapie per tornare al più presto in campo. Salterà sicuramente le partite contro Juventus e Chelsea, ma punta a essere disponibile per la sfida di sabato 31 gennaio contro la Fiorentina. Il rinnovo rappresenta non solo un riconoscimento economico e professionale, ma anche un impegno reciproco tra giocatore e club: la difesa del Napoli continuerà a contare sul suo leader, pronto a guidare la squadra con esperienza, continuità e determinazione.