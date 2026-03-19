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Ruba champagne dal bar a Mugnano e fugge ubriaco, poi si schianta alla guida del tir

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ruba champagne dal bar a Mugnano e fugge ubriaco, poi si schianta alla guida del tir
Ruba champagne dal bar a Mugnano e fugge ubriaco, poi si schianta alla guida del tir
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Nella giornata di ieri, un 26enne romeno, incensurato, ha rubato, quando era ubriaco, una bottiglia di champagne.

Ruba champagne dal bar a Mugnano e fugge ubriaco, poi causa un incidente alla guida del tir

L’uomo ha parcheggiato il suo tir è si è recato all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo aver bevuto qualche goccio, ha agguantato una bottiglia di champagne ed è scappato.

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I proprietari l’hanno inseguito, lui si è rifugiato nell’abitacolo del camion. Ha messo in moto e spinto il piede sull’acceleratore. Forse per i riflessi appannati, la fretta o l’ansia di prenderle, il camion è finito contro un’auto parcheggiata.

Bloccato prima dai gestori del locale e poi dai Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, il 26enne è stato denunciato per furto aggravato. Il veicolo è stato sequestrato, la patente sospesa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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