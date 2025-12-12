Runjaic lancia la sfida al Napoli: “Faremo di tutto per vincere la partita”

PUBBLICITÀ

A due giorni dalla sfida con il Napoli, Kosta Runjaic ha fatto il punto sulla situazione dell’ Udinese, analizzando la sconfitta con il Genoa, le difficoltà di continuità e le scelte di formazione in vista del match contro i campioni d’ Italia. Il tecnico ha parlato con chiarezza, consapevole del momento non semplice della squadra, ma determinato a cercare un’immediata reazione.

La sconfitta col Genoa e la necessità di maggiore intensità

Runjaic ha ammesso senza giri di parole che la prova contro il Genoa non è stata all’ altezza:” Non è mai belle perdere in casa propria, ma a volte il calcio è così“. Secondo il tecnico, alla squadra è mancata soprattutto la giusta intensità, elemento fondamentale per affrontare qualsiasi avversario. Runjaic sottolinea come il gruppo, pur impegnandosi molto in allenamento e mostrando qualità fatichi a mantenere un livello costante durante le partite. L’ obbiettivo, ribadisce, è ritrovare stabilità e continuità, limitando gli alti e bassi che hanno caratterizzato l’avvio di stagione.

GLI ALTI E BASSI DELLA SQUADRA

Il tecnico ha affrontato apertamente il tema della discontinuità: “Perchè questi alti e bassi? Perchè questo attualmente è il nostro livello”. L’ Udinese, spiega, è una squadra giovane, costruita su giocatori di prospettiva che necessitano di tempo per crescere. Per questo, il percorso può essere soggetti a errori. Runjaic evidenzia inoltre come, talvolta, il gruppo non riesca ad accettare il pareggio anche quando il risultato più logico, spingendosi oltre e lasciando spazi agli avversari. Contro il Napoli, però, servirà equilibrio: se non si può vincere, sarà fondamentale non perdere.

OKOYE, KRISTENSEN-HOJLUND E IL CASO LUCCA

Il tecnico ha espresso soddisfazione per la permanenza di Okoye, che non andrà in Coppa d’Africa: una presenza importante per garantire continuità e stabilità alla squadra. Possibile anche un interessante duello danese tra Kristensen e Hojlund, anche su Runjaic non si sbilancia sulle condizioni degli avversari. Infine, una battuta su Lorenzo Lucca: l’attaccante non ha salutato il tecnico prima dell’addio, ma Runjaic minimizza e gli augura comunque il meglio, convinto che sarà motivato al 100% quando affronterà i bianconeri.

OBIETTIVO NAPOLI:”FAREMO TUTTO PER VINCERE”

Con grande realismo, Runjaic riconosce la forza dell’avversario: “Il Napoli non viene qui per pareggiare, ma per vincere e deve essere così anche per noi”. L’Udinese si prepara a una sfida difficile, con lo stadio che il tecnico immagina, “a metà colorato d’azzurro”, ma l’obiettivo resta quello di dare tutto per conquistare un risultato prezioso. La parola chiave, ancora una volta, è intensità e l’Udinese è chiamata a ritrovarla proprio nella partita più complicata.