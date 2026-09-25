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Sabato e domenica con sole e clima mite, le previsioni per il weekend a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sabato e domenica con sole e clima mite, le previsioni per il weekend a Napoli
Sabato e domenica con sole e clima mite, le previsioni per il weekend a Napoli
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Dopo le ultime ore all’insegna del maltempo, il weekend in Campania si aprirà con il sole, che si appresta a fare da protagonista assoluto. Sabato 26 settembre il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso, con qualche annuvolamento possibile sulle zone interne.

A soffiare saranno venti moderati da nord-est ovvero il Grecale, con locali forti rinforzi che agiteranno il mare, molto mosso o localmente agitato al largo e lungo le coste esposte. Le temperature scenderanno soprattutto nei valori minimi: a Napoli il termometro si muoverà tra 16 e 26 gradi, con un’aria più frizzante rispetto ai giorni scorsi.

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Domenica 27 settembre il quadro resta stabile, con cielo sereno su tutta la regione. I venti da nord-est continueranno a soffiare moderati, ma tenderanno ad attenuarsi dalla sera, portando un po’ di tregua dopo due giornate ventose. Il mare resterà comunque mosso o molto mosso lungo le coste esposte ai venti. Le temperature massime torneranno a salire leggermente, soprattutto nelle zone interne, con Napoli attesa tra 16 e 27 gradi. Non sono previste criticità: l’allerta gialla dei giorni scorsi lascia spazio al codice verde dalle 16 di venerdì.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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