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Dall’abbraccio anticiclonico al ribaltone atlantico. Il meteo di settembre cambia rotta: dopo una breve parentesi di stabilità e cieli sereni, la penisola si prepara a fare i conti con un peggioramento a suon di temporali e un calo termico.

Caldo finalmente ai titoli di coda, arriva la perturbazione atlantica con crollo delle temperature

Mario Giuliacci spiega che la giornata di martedì 15 settembre 2026 vede l’abbraccio dell’anticiclone delle Azzorre sulle regioni settentrionali e centrali, protette da correnti atlantiche miti che garantiscono tempo stabile e ampi spazi sereni.

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Scenario opposto sul fronte meridionale: un ciclone in arrivo dalla Tunisia si muove verso lo Ionio e il Mezzogiorno. Nel corso del pomeriggio di martedì 15 settembre 2026 sono attesi rovesci e temporali sparsi, con fenomeni localmente intensi in particolare sulla Sicilia e sui settori ionici, mentre la Sardegna resta ai margini del maltempo.

Le temperature si mantengono ovunque gradevoli, oscillando tra i 24 e i 27 gradi, con punte massime di 28-30 gradi registrate a Torino, Bologna, Roma e Cagliari.

La stabilità barica avrà però le ore contate. A partire da mercoledì 16 settembre 2026 – secondo Mario Giuliacci e iLMeteo.it – ci sarà una svolta radicale dovuta all’irruzione di una fresca perturbazione atlantica.

L’autunno ormai alle porte

Mentre il Centro godrà di cieli poco nuvolosi con massime prossime ai 30 gradi e il Sud vedrà prevalere il bel tempo — seppur disturbato da piogge sparse tra il settore ionico, il Palermitano e il Messinese —, il Nord Italia farà i conti con un deciso peggioramento. Il fronte perturbato, infatti, scatenerà piogge e temporali in marcia dalle zone alpine verso le aree pianeggianti tra la serata e la notte.

Il trend instabile troverà ulteriore conferma nella giornata di giovedì 17 settembre 2026, quando il maltempo comprometterà il tempo su gran parte delle regioni settentrionali con precipitazioni e rovesci diffusi. L’instabilità andrà progressivamente estendendosi anche al Centro, alternando rovesci a temporanee schiarite.

Sul versante meridionale prevarrà invece il bel tempo, sebbene accompagnato da cieli molto nuvolosi e dalla possibilità di qualche pioggia isolata sul Salento, traghettando definitivamente la penisola verso una configurazione tipicamente autunnale.