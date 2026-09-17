Rischio piogge e temporali su Napoli, emanata l’allerta meteo “breve”

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A causa di possibili isolati rovesci e temporali di moderata intensità previsti dalle ore 21.00 di oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 12.00 di domani venerdì 18 settembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico.

Nella mattinata di domani e fino al termine dell’allerta saranno chiusi i parchi cittadini e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

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Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

– Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

– Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

– Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti

– Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica;

– In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

– Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).