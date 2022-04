Nessuna punizione per Sabrina Quaresima, l’esito dell’ispezione ministeriale dopo la bufera con lo studente

Non verrà sottoposta ad alcun procedimento disciplinare Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma coinvolta in un presunta relazione con uno studente. Come si legge su Il Corriere della Sera, l’ispettrice dell’ufficio scolastico regionale non ha ravvisato violazioni del codice disciplinare. La direttrice dell’istituto, in un colloquio durato 10 ore con la funzionaria regionale, è riuscita a spiegare la sua posizione chiarendo – evidentemente – tutti i fatti a lei contestati. La vicenda dunque, che vedeva la preside Sabrina Quaresima accusata di aver avuto una relazione con uno studente maggiorenne, si conclude con un nulla di fatto.

Di fatti, la dirigente scolastica aveva sempre rigettato ogni accusa. In un’intervista rilasciata al Corriere aveva detto: “Su di me c’è stata un’esposizione mediatica becera e incomprensibile”. E ancora: “Il ragazzo 19 anni, sta per prendere la maturità. E quando l’ho conosciuto era rappresentante di istituto in surroga, perché abbiamo parlato diverse volte durante il periodo dell’occupazione. Mi ha accompagnato con la sua macchina al commissariato di Monteverde per fare la denuncia, e lì ci aspettava anche un rappresentante dei genitori. Ho avuto con lui un rapporto cordiale e aperto, come con tutti: la mia porta è sempre aperta. Forse lui ha messo in giro queste voci per vantarsi con gli amici? Non lo so, ma qualcuno poi può aver fomentato la cosa. Ma non c’è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque”.