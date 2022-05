Scoppia incendio in un convento a Salerno, ospitava i profughi ucraini scappati dalla guerra

Un incendio è scoppiato, forse per un incidente domestico, nel convento di San Francesco, a Sarno (Salerno), dove sono ospitati una ventina di profughi, soprattutto ragazzi. Il sindaco del comune del Salernitano, Giuseppe Canfora, conferma che non ci sono feriti ma danni rilevanti.

“L’incendio ha colpito un paio di stanze della parte conventuale – spiega all’ANSA il primo cittadino – lì dove erano ospitati circa 21 profughi, soprattutto bimbi. La cosa importante è che non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno spento tutto e la Protezione civile sta provvedendo ad assicurare l’ospitalità ai profughi”. (ANSA).

Le altre notizie | Grosso incendio tra Giugliano e Villaricca, fumo nero invade le abitazioni [Articolo del 29 aprile]

Paura e terrore tra Giugliano e Villaricca, dove è in corso un rogo. Ad andare in fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una mansarda in via Tolomeo, zona Marchesella, al confine tra i due paesi. Una grossa nuvola di fumo nero era visibile da chilometri ed ha invaso le abitazioni circostanti. Ancora incerte le cause del rogo. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco.

I residenti della zona sono stati costretti a chiudersi dentro per evitare che il fumo nero entrasse nelle abitazioni: “Abito più avanti di MD UN DISASTRO…. Ci siamo chiusi dentro… siamo stati avvolti da una nube nera grigia …. Dal mio palazzo si vedevano le fiamme …. Speriamo bene tutti ….”