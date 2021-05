Finge un omicidio durante la videolezione, studente di Salerno nei guai

Uno scherzo – se così si può definire – di vero e proprio cattivo gusto, quello messo in scena da uno studente universitario di Salerno. Mentre era in videolezione, infatti, il giovane ha simulato davanti al proprio docente la sua morte in diretta.

La pessima messa in scena dello studente di Salerno

Lo studente, 20 anni, ha finto un attentato ai suoi danni proprio mentre era in chat. Il professore, ordinario di Scienze Politiche e della Comunicazione, spaventato ha chiesto aiuto ai carabinieri ai quali ha raccontato dell’accaduto. Nella stessa stanza del 20enne, che aveva già dei precedenti, si è introdotta una persona incappucciata che, con un’arma da fuoco, ha finto di colpire il ragazzo salernitano. A riportare la notizia è SalernoNotizie.

La versione del prof

“Gli ha sparato, ma dopo non si vedeva più la sua faccia, ma solo la parete” ha raccontato il professore ai carabinieri che, in sinergia tra Roma, da dove il professore stava facendo lezione e Salerno, dove il ragazzo seguiva il corso, hanno chiarito la vicenda. Lo studente è stato denunciato per procurato allarme.