San Valentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: cena, musica e teatro in un luogo senza tempo

Un San Valentino fuori dagli schemi con “Cena d’Amare”: sabato 14 febbraio 2026, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per un’esperienza esclusiva che unisce gusto, arte e suggestione. Tra locomotive storiche e carrozze d’epoca, le sale del museo si trasformano in una cornice intima ed elegante, pensata per accogliere le coppie in un’atmosfera romantica e coinvolgente.

La serata prende il via alle 20:30 con una cena servita all’interno del museo, accompagnata da performance artistiche dal vivo: un quartetto d’archi guiderà gli ospiti in un emozionante percorso musicale ispirato al cinema, mentre raffinati interventi teatrali renderanno l’esperienza ancora più immersiva. Cena d’Amare è un evento a numero chiuso, curato in ogni dettaglio per garantire esclusività e comfort. Il biglietto include la cena, gli spettacoli e l’ingresso con visita alla collezione di rotabili storici.

