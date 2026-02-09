PUBBLICITÀ
HomeCulturaEventiSan Valentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: cena, musica e teatro...
Eventi

San Valentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: cena, musica e teatro in un luogo senza tempo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
San Valentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: cena, musica e teatro in un luogo senza tempo
San Valentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: cena, musica e teatro in un luogo senza tempo
PUBBLICITÀ

Un San Valentino fuori dagli schemi con “Cena d’Amare”: sabato 14 febbraio 2026, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per un’esperienza esclusiva che unisce gusto, arte e suggestione. Tra locomotive storiche e carrozze d’epoca, le sale del museo si trasformano in una cornice intima ed elegante, pensata per accogliere le coppie in un’atmosfera romantica e coinvolgente.

La serata prende il via alle 20:30 con una cena servita all’interno del museo, accompagnata da performance artistiche dal vivo: un quartetto d’archi guiderà gli ospiti in un emozionante percorso musicale ispirato al cinema, mentre raffinati interventi teatrali renderanno l’esperienza ancora più immersiva. Cena d’Amare è un evento a numero chiuso, curato in ogni dettaglio per garantire esclusività e comfort. Il biglietto include la cena, gli spettacoli e l’ingresso con visita alla collezione di rotabili storici.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati