Sanremo registra il 58% di share nella prima serata, brusco calo rispetto all'esordio nel 2025

Ultima modifica:
Sanremo registra il 58% di share nella prima serata, brusco calo rispetto all'esordio nel 2025
Sanremo registra il 58% di share nella prima serata, brusco calo rispetto all'esordio nel 2025
È ufficialmente iniziata ieri sera la settimana di Sanremo. Martedì 24 febbraio 2026 è andata in scena al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti.

Tutti i Big in gara hanno presentato sul palco la loro canzone, e non sono mancati ospiti e intrattenimento: al fianco del conduttore e direttore artistico ieri sera Laura Pausini, che sarà presente per tutte le serate del Festival, e il co-conduttore scelto per il primo appuntamento della kermesse, l’attore turco Can Yaman. Insieme hanno accolto sul palco gli artisti in gara e i protagonisti della prima serata, tra cui Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi, Kabir Bedi.

Via al Festival di Sanremo, resi noti gli ascolti della prima serata

Ma come sono andati gli ascolti di questa prima serata del Festival? La prima serata del Festival ieri sera – che si è conclusa con l’annuncio di Conti delle prime cinque posizioni in classifica provvisoria, svelate in ordine casuale – ha tenuto davanti allo schermo 9.600.000 spettatori pari a uno share del 58%.

Un netto calo rispetto alla prima serata del Festival dello scorso anno, andata in scena martedì 11 febbraio 2025, che segnò 12.218.000 spettatori e il 65.3 % di share.

 

