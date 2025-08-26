PUBBLICITÀ
Santo muore nell'incidente, il figlioletto è ricoverato al Santobono
Santo muore nell’incidente, il figlioletto è ricoverato al Santobono

Redazione Internapoli
Redazione Internapoli
Santo Bottone
Santo Bottone
Ieri pomeriggio è morto Santo Bottone nell’incidente mortale lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento. Il 29enne di Agropoli stava rientrando da alcuni giorni di vacanza a Palinuro a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie Angelica: l’auto si è scontrata con un camper per motivi in corso di accertamento.

Il cordoglio per Santo Bottone

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne agropolese è morto sul colpo. La donna e i due bimbi, invece, sono all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il più piccolo di 13 mesi, anche lui rimasto ferito, è stato trasferito in ambulanza al Santobono.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Roberto Mutalipassi: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.

Certe cose ti lasciano senza parole e senza fiato tipo la telefonata che ho ricevuto stanotte un pugno allo stomaco .. eravamo lontani ognuno aveva la sua vita ma eravamo dello stesso sangue ed eravamo cugini e ci siamo sempre rispettati e ci siamo fatti anche tante risate quando stavo a biella 💔❤️‍🩹 che dire ti voglio bene santo .. nn doveva andare così .. eri giovane pieno di aspettative un futuro avanti una famiglia una moglie dei figli avevi ancora tanto da dare nella vita però purtroppo dio ti ha voluto al suo fianco .. dio sceglie sempre i fiori più belli da tenere al suo fianco 💔💔💔 che dio ti abbia in gloria veglia sulla tua famiglia e su tuoi padre tua madre e i tuoi fratelli e sorelle tvb Santo“, scrive Fiore per Santo Bottone.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

