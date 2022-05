Sara Nadia Mauriello, l’imprenditrice-influencer sgargiante ed esibizionista che rompe i tabù

Si può essere al tempo stesso belle, intelligenti ed anche un po’ provocanti, ma senza scadere nella volgarità e nell’eccesso. Una donna può tutto ma quando possiede bellezza e competenza può arrivare a risultati importanti, anche partendo zero ma facendo solo tanti sacrifici. E’ questa la storia di Sara Nadia Mauriello, giovane ed affermata influencer ed imprenditrice. Nata nel giugno del 1988 ad Aversa, residente ora a Frignano, nel Casertano, Sara si sta costruendo una carriera di grande successo non solo grazie alla sua bellezza ma anche alla competenza. Un carattere ribelle quello di Sara, la quale fin da giovanissima, infatti, non si era conformata “all’obbligo” di indossare costantemente solo abiti formali ma di essere anche un po’ provocante. Grazie al suo carattere sgargiante ed esibizionista, è riuscita a posizionare il suo brand Svapo Exsotic alla fiera di Verona, facendo sold out in meno di 24 ore. Da quel momento sono arrivate tante richieste lavorative per Sara, che l’hanno portata ad affiancarsi ad aziende molto conosciute del settore Svapo.

“Mi è sempre piaciuto dominare e sorprendere la mente maschile – spiega Sara – e l’ho capito il giorno in cui un cliente in fiera, ha cercato di prendersi gioco di me. Mi chiedeva come facessi ad rigenerare le mie sigarette elettroniche con le mie unghie lunghe, ed io, con un finto tono appagato, gli mostrai come montavo e smontavo una box con estrema facilità”.

Inoltre Sara è anche una bravissima hair make up artist, una curatrice d’immagine qualificata già molti anni fa all’istituto Assofram di Casoria, dove si è formata ed è cresciuta umanamente e professionalmente. Sara si rivolge soprattutto alle donne, a cui consiglia di sfatare ogni tabù e di inviarle materiale video e foto. Il suo prossimo obiettivo, infatti, è quello di aprire una rubrica dedicata alla cura della bellezza ed aiutare tutte le ragazze alle prime armi: “Si può essere professionali anche con un pizzico di scollatura” – afferma l’imprenditrice. “A breve aprirò una rubrica su look ed estetica, spero che le mie followers trovino un briciolo di tempo da dedicare a loro stesse”.

Sara da due anni ha fondato una vera e propria agenzia di marketing ed ha creato un suo team di fiducia, selezionando con cura la sua fascia di clientela. “Ho grossi progetti per il futuro e sogno in grande”, dichiara. Ed il futuro è tutto dalla sua parte!

Sara Nadia Mauriello Instagram: https://www.instagram.com/saranadiamauriello/