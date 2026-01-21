PUBBLICITÀ
Sport

Scambio di documenti tra Napoli e Galatasaray, Lang ceduto dopo appena 6 mesi

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
La cessione di Noa Lang al Galatasaray è entrata in una fase molto avanzata. Tra Napoli e il club turco è già in corso lo scambio dei documenti per formalizzare l’accordo, segno che l’intesa tra le parti sta per essere definita.

Se tutto filerà secondo i piani, Lang potrebbe partire già nella giornata di oggi e raggiungere Istanbul per completare la procedura del trasferimento. Dopo l’arrivo in Turchia, sono attesi gli eventuali esami medici e la firma sul contratto.

Decisivo il parere di Antonio Conte, che ha avallato la cessione, anche in virtù del difficile inserimento dell’ex Psv nell’impianto tattico della squadra. Nello spogliatoio, invece, Lang era riuscito ad ambientarsi più che bene, al punto che alcuni senatori azzurri avrebbero chiesto al tecnico salentino di togliere dalla lista cessioni l’esterno d’attacco: Conte è stato però irremovibile e salutato Lang, attende al più presto un sostituto di livello.

