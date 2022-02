Oltre 7 kg di marijuana nascosti in casa, arrestato 26enne a Scampia

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Roma Verso Scampia un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di un involucro contenente un grammo di hashish; inoltre, presso la sua abitazione in via Peppino Impastato hanno rinvenuto altri tre involucri con 42 grammi circa della stessa sostanza, tre sacchi contenenti 7,2 kg circa di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Antonio Domenico Di Bitetto, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.